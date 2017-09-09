Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

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Правительство России проанализирует все случаи отказа в предоставлении гражданства жителям Крыма

Правительство России проанализирует все случаи отказа в предоставлении гражданства жителям Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ведомствам проанализировать случаи отказов в предоставлении российского гражданства жителям Крыма и Севастополя.

Как уже сообщал , в течение 2014-2016 годов для определения своего правового статуса в ведомство обратились более 2 миллионов граждан Украины. Только в прошлом году российское гражданство получили более 100 тысяч украинцев. Однако около 50 тысяч человек, постоянно живущих в Крыму, не смогли получить российское гражданство по упрощенной схеме вместе с большинством крымчан, так как они не были прописаны на полуострове на момент референдума. Доказывать факт постоянного проживания в Крыму они вынуждены через суд, но для ФМС решение суда не является руководством к действию.

Теперь правительству, МВД и МИД РФ, администрации президента и органам власти Крыма и Севастополя предстоит изучить все случаи отказа в предоставлении гражданства РФ, выявить необоснованные и устранить нарушения. Кроме того, необходимо проанализировать соблюдение сроков рассмотрения заявлений и принятия решений по ним.

Поручения президента должны быть выполнены до 20 ноября.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.09.17

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