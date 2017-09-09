Жителям Крыма, пострадавшим от наводнения в августе, выплатят компенсации

Жителям Крыма, пострадавшим от наводнения в середине августа, выплатят компенсацию в связи с утратой имущества первой необходимости. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров РК.

Как уже сообщал «Новый День», 18 августа в юго-восточной части полуострова прошли сильные ливни. Из-за грозы прекратилось энергоснабжение ряда населенных пунктов, были отмечены перебои в работе мобильной связи. Затопило Феодосийскую трассу, а в районе села Дачное на дорогу Грушевка – Судак сошел сель. Пострадало несколько десятков автомобилей. Всего в результате ливней затопило 27 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация была отмечена в Кировском районе и окрестностях Судака. Из бюджета республики выделяется 1 млн рублей Кировскому району и 1,6 млн рублей – Судаку.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.09.17

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