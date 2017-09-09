Новая история о гардемаринах будет посвящена Крыму

Новая история режиссера Светланы Дружининой о гардемаринах будет посвящена Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», работа над фильмом началась еще в 2015 году. Тогда же был проведен отбор натуры: съемки решено организовать на Мальте, в Петербурге, Ярославской области, но, по большей части, в Крыму.

Начать съемочный процесс предполагалось летом 2016 года, а завершить – к осени 2017. Однако работа застопорилась из-за отсутствия средств: Фонд кино выделил средства на подготовительный период, но для съемок финансирования не нашли. Предварительно бюджет фильма оценен в 300 млн рублей.

Тем не менее, работа продолжается. По словам самой Дружининой, сценарий уже завершен, идет процесс защиты режиссерского плана.

Лента расскажет о событиях 1787 года: о становлении российского флота на Черном море, начале русско-турецкой войны и Кинбурнской баталии – первом триумфе русских войск в 4-летней схватке за Крым, завершившейся победой России.

Главная роль в этой истории отведена детям трех отважных друзей – Алексея Корсака, Александра Белова и Никиты Оленева. Но в фильме появятся и некоторые герои трех предыдущих эпизодов из жизни гардемаринов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.09.17

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