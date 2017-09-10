Началось: в Севастополе стартовало голосование на выборах губернатора

В Севастополе открылись 184 избирательных участка. Два из них организованы на кораблях Черноморского флота ВМФ России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Севастополе выбирают губернатора.

На этот пост претендуют Роман Кияшко, Илья Журавлев, Дмитрий Овсянников, Иван Ермаков и Николай Кряжев. Исходя из результатов предвыборной гонки, интриги нет. Правом голоса могут воспользоваться около 307 тысяч горожан, 2 тысячи 300 из них будут голосовать впервые – это те севастопольцы, которым в 2017 году уже исполнилось 18 лет.

Кроме того, в городе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Севастополя, депутата Совета Терновского муниципального округа и депутатов Ленинского муниципального округа.

Голосование продлится до 22:00.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.09.17

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