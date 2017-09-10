Плати, чтобы не замерзнуть: грядущая зима грозит украинцам большими расходами

Грядущая зима может обернуться для жителей Украины большими тратами. В стране меняется схемы выплаты субсидий на отопление, и может быть введена дополнительная плата за газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня субсидии на оплату коммунальных услуг получают более 4,3 млн домохозяйств – по сути, каждая вторая семья. В текущем году на эти выплаты из бюджета придется потратить около 70 миллиардов гривен.

В целях экономии правительство Украины решило изменить схему выплат: если раньше на отопление квадратного метра жилья давали 5,5 кубометров газа, то грядущей зимой – всего 5 кубов, в случае центрального отопления выделялось 0,0548 Гкал тепла на квадратный метр, а теперь – 0,0431, использующим для отопления электричество норматив сократили с 65 до 51 кВТч. Исходя из таких объемов и будет начисляться субсидия, за остальное придется платить самостоятельно.

Кроме того, сокращается сезон выплаты субсидий – до сих пор он рассчитывался с 1 октября по 30 апреля, а теперь будет с 15 октября по 15 апреля. За отопление вне этих временных рамок украинцам тоже придется платить полную сумму.

Плюс ко всему, власти должны отменить рассрочку платежей за отопление. Минувшей зимой жители страны могли написать соответствующее заявление, и платежи им делили пополам, растягивая оплату на весь год. Теперь МВФ требует упразднить такую практику и ввести для населения плату за транспортировку и распределение газа.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.09.17

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