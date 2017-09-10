Претенденты на пост губернатора Севастополя потратили на выборы 51 млн рублей

Претенденты на пост губернатора Севастополя официально потратили на свои предвыборные кампании 50,9 млн рублей. Об этом сообщила секретарь Севастопольской городской избирательной комиссии Анастасия Капранова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в избирательные фонды кандидатов поступило без малого 80 млн рублей. Собственные средства кандидатов составили 5% от этой суммы. Еще 2 с небольшим процента – пожертвования граждан. Львиную долю – более 92% внесли партии и избирательных объединений, выдвинувшие кандидатов. Другие юридические лица интереса к выборам не проявили – они внесли всего 24 тысячи 200 рублей.

Напомним, сегодня губернатора выбирают в 17 регионах России, средний бюджет кампании кандидатов от «Единой России» – 25 млн рублей. При этом официальный предвыборный бюджет претендента на пост губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова оценен в 50 млн рублей – это самая большая сумма в России на сегодняшних выборах.

Отметим, что существуют еще и так называемые «черные» бюджеты, из которых, к примеру, оплачиваются билборды и реклама в СМИ. По данным горизбиркома услуги информационно-консультационного характера официально стоили кандидатам 15,5 млн рублей.

По оценкам экспертов, на этих выборах «черные» бюджеты примерно равны официальным.

Севастополь, Илья Пелехов

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