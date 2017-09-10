Сторонники и противники Саакашвили устроили массовую драку на польско-украинской границе

На польско-украинской границе подрались сторонники и противники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Напомним, 10 сентября опальный чиновник, лишенный гражданства, пообещал вернуться на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», драка произошла в районе пункта пропуска «Краковец». В потасовке принимали участие по 100 человек с каждой стороны. В конфликт вмешалась полиция, а сторонники Саакашвили прикрепили к одежде цветные ленточки, чтобы отличать своих от оппонентов, которых полиция взяла в плотное кольцо. Сторонники экс-губернатора считают, что противников наняло украинское правительство для организации провокаций.

Между тем, сам Саакашвили, собиравшийся приехать на Украину из Польши на автобусе, заявил, что пересечет границу на поезде.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.09.17

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