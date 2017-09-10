Голосование ногами: большинство севастопольцев выборы губернатора проигнорировали

В Севастополе завершились первые в истории города выборы губернатора. Несмотря на значительность этого события, большинство горожан своим правом голоса не воспользовалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надежд на активное голосование, в принципе, ни у кого не было: явка с самого начала отставала от аналогичных показателей на выборах в Законодательное собрание города в 2014 году и выборах в Госдуму в 2016 году.

Последние данные были озвучены городской избирательной комиссией на 18:00 – 30,5%.

Учитывая, что за 3 часа, прошедшие с предыдущего «рубежа» в 15:00, когда явка была 25,3%, показатель к 18:00 подрос всего на 5%, представить, что в последние 2 часа голосования горожане стройными рядами двинулись на избирательные участки, сложно.

Тем более, что по данным Центризбиркома, Севастополь попал в число регионов с самой низкой явкой на выборах губернатора.

Поэтому уже сейчас с уверенность можно утверждать, что подавляющее большинство горожан выборы проигнорировало, отказавшись участвовать в, по сути, безальтернативной кампании.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.09.17

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