Полный комплект: в Генсовете Крыма закрыли депутатские вакансии

В Крыму закрыли вакантные места в Госсовете республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 сентября в Крыму прошли дополнительные выборы депутатов Государственного Совета РК первого созыва по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 Керчи и Ленинскому одномандатному избирательному округу №12, а также дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов в представительные органы муниципальных образований в пяти регионах республики.

В Керчи в выборах депутата Госсовета приняли 16,77%% избирателей, в Ленинском районе – 31%.

Согласно предварительным итогам голосования, на депутатские мандаты могут рассчитывать председатель профкома ГУП РК «Крымские морские порты» Ирина Черненко и временно не работающий единоросс Олег Марченко.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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