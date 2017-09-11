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Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене

Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене

Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных организациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава венгерского МИД Пейтер Сийярто поручил дипломатам не поддерживать ни одной украинской инициативы в международных организациях. «Венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене», – заявил пресс-секретарь МИД Тамаш Менцер.

Конфликт между странами разгорелся после принятия Верховной радой новой редакции закона «Об образовании», подразумевающей преподавание на языках национальных меньшинств только в начальной школе. На остальных ступенях образования обучение должно проходить исключительно на украинском языке. Норма вступает в силу в 2018 году.

Киев, Платон Ефимчук

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