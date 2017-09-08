В устрицах симферопольского ресторана нашли червей

В одном из симферопольских ресторанов японские устрицы подают в комплекте с червями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданную добавку в морепродуктах нашли жители города. Сотрудники ресторана пытались переубедить клиентов, что так выглядит мясо моллюска.

«Доверяясь ресторану, я не глядя съела все с ракушки. Мой молодой человек аккуратно отделил мясо и съел его, после чего обнаружил живого червя в ракушке. Было отвратительное зрелище», – пишет горожанка.

Симферопольцы уточнили, что администрация заведения исключила из их счета устрицы и обещала позвонить в течение нескольких дней, чтобы угостить своих недовольных клиентов бесплатным ужином, но не выполнила обещание. «А нам пришлось пропить курс таблеток, так как эти черви могут быть очень опасны для здоровья».

Устрицы обладают большой пищевой ценности, но они могут нанести и вред организму человека. Самый серьезный вред – употребление мертвых устриц. Также от деликатеса стоит отказаться при острых заболеваниях ЖКТ, селезенки и аллергии на любые морепродукты.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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