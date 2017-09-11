Суд вынес приговор в отношении организатора беспорядков у парламента Крыма

Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении одного из руководителей запрещённого в России меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков возле здания республиканского парламента (нынешний Госсовет РК) в феврале 2014 года (часть 1 статьи 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Массовые беспорядки»).

В результате силовой акции два человека погибли, 79 получили травмы. В январе 2015 года Чийгоз был задержан российскими правоохранительными органами. Судебный процесс продолжался более года.

Сам замглавы меджлиса свою вину так и не признал, однако суд счел ее доказанной и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Симферополь, Оксана Мурзина

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