Понедельник, 11 сентября 2017, 20:42 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Суд вынес приговор в отношении организатора беспорядков у парламента Крыма

Суд вынес приговор в отношении организатора беспорядков у парламента Крыма

Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении одного из руководителей запрещённого в России меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков возле здания республиканского парламента (нынешний Госсовет РК) в феврале 2014 года (часть 1 статьи 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Массовые беспорядки»).

В результате силовой акции два человека погибли, 79 получили травмы. В январе 2015 года Чийгоз был задержан российскими правоохранительными органами. Судебный процесс продолжался более года.

Сам замглавы меджлиса свою вину так и не признал, однако суд счел ее доказанной и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.09.17

В Евпатории ищут педофила, забравшегося в детский санаторий (ФОТО). / Венгрия намерена препятствовать Украине на международной арене. / Полный комплект: в Госсовете Крыма закрыли депутатские вакансии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму открылся самый большой МФЦ

Севастополю дали денег на дороги

Спустя 100 лет: в Ялте возрождают традицию осенних карнавалов

В Крыму зацвела сирень (ФОТО)

Крымская железная дорога перешла на зимний график работы

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости