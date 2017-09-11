Министр обороны Украины и 19 его подчиненных стали фигурантами уголовного дела

20 чиновников министерства обороны и Генштаба Украины стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете России, собирая доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины, следователи задокументировали десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса. В ряде случаев уже установлены конкретные виновные.

«Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди – высокопоставленные должностные лица министерства обороны Украины, – сообщили в ведомстве. – По отдельным эпизодам преступлений, зафиксированных с начала конфликта, мы уже дали их действиям правовую оценку.

В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, главное следственное управление СК России возбудило еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна; начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего; должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)».

По версии следствия, в течение последних двух лет указанные лица, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и ряда международных документов, регламентирующих права человека, отдавали приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

Следователи считают, что действия этих людей мотивированы ненавистью к русскоязычному населению Донбасса и желанием его гибели. «Об этом четко свидетельствуют результаты обстрелов – погибли 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, не имеющих отношения к вооруженному конфликту. Среди них есть и дети, и женщины, и пенсионеры, – подчеркивают в СК РФ. – Разрушено или частично уничтожено более 1285 объектов инфраструктуры, а это жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты, что еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить».

В ближайшее время в отношении фигурантов уголовного дела будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск. «Следственный комитет России продолжает следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур», – добавляют в ведомстве.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.09.17

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