В Крыму задержали серийных домушников

В Крыму задержали организованную группу серийных домушников, которая обокрала 52 квартиры в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее подозреваемые вместе отбывали наказание за совершение преступлений в одной из исправительно-трудовых колоний. Полиция задержала мужчин, когда те «брали» очередную квартиру. Среди задержанных оказался 39-летний житель Керчи и двое его напарников, временно проживающих в Судаке.

«Было установлено, что кражи совершались преимущественно в первой половине дня, когда хозяев не было дома. Действовали подозреваемые достаточно дерзко. Сотрудниками полиции были выявлены случаи, когда потерпевшие уходили отдохнуть у моря на несколько часов, а по возвращении обнаруживали, что их жилище вскрыли», – сообщает пресс-служба МВД по Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что у каждого из участников организованной группы была определенная роль. Одни открывали замки, входили в квартиру, и сбывали похищенное, а другие следили за владельцами квартиры и наблюдали за обстановкой.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Житель Керчи полностью признал свою вину. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Керчь, Мария Моссур

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