Сочи обогнал Ялту по привлекательности в бархатный сезон

Россияне, выбирая курорт для отдыха в бархатный сезон, отдали первое место Сочи.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», туристическая столица Крыма Ялта оказалась на втором месте.

В топ-10 самых популярных мест для отдыха в сентябре попали также Алушта (5-е место) и Евпатория (7-е место).

Крымские города разбавили популярные курорты Краснодарского края и Кавминвод – Анапа, Геленджик, Новороссийск, Кисловодск, Пятигорск и Ейск.

По данным аналитиков агентства ТурСтат, отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон бронируют в среднем на 10 дней, тратят на отдых 3,3 тысячи рублей в сутки, на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае – 7 дней (2,7 тысячи ежедневно).

При составлении рейтинга учитывались данные систем онлайн-бронирования средств размещений туристов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.09.17

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