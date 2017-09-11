Сочи обогнал Ялту по привлекательности в бархатный сезон

Россияне, выбирая курорт для отдыха в бархатный сезон, отдали первое место Сочи.
Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», туристическая столица Крыма Ялта оказалась на втором месте.
В топ-10 самых популярных мест для отдыха в сентябре попали также Алушта (5-е место) и Евпатория (7-е место).
Крымские города разбавили популярные курорты Краснодарского края и Кавминвод – Анапа, Геленджик, Новороссийск, Кисловодск, Пятигорск и Ейск.
По данным аналитиков агентства ТурСтат, отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон бронируют в среднем на 10 дней, тратят на отдых 3,3 тысячи рублей в сутки, на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае – 7 дней (2,7 тысячи ежедневно).
При составлении рейтинга учитывались данные систем онлайн-бронирования средств размещений туристов.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 11.09.17
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