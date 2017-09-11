В Херсонесе нашли трех половецких «баб»

Археологи Хресонеса нашли трех половецких «баб».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» подвели итоги археологического сезона на территории средневековой крепости Чембало в Балаклаве и на Масляной горе.

В крепости Чембало были доследованы Башня №5 и помещения жилого дома. В башне, использовавшейся в генуэзский период качестве водосборочной цистерны, впоследствии сосредоточили остатки так называемого «арсенала» крепости. Археологи обнаружили несколько десятков железных ядер, арбалетные болты и наконечники стрел, фрагменты пластинчатых доспехов и др.

Раскопки жилого дома расширили представления об устройстве внутрикрепостной застройки. Исследователи вышли на нетронутый последующими перестройками и военными действиями пол генуэзского времени, середины – третьей четверти XV в. В этом слое сохранились «insitu» (в археологии так обозначается артефакт, который не был перемещен со своего изначального места расположения – прим. НД ) фрагменты керамического водопровода, парадной посуды и предметов той эпохи.

Еще один объект, исследуемый херсонесскими археологами, – античная усадьба на Масляной горе в районе Мекензиевых гор. В этом сезоне здесь была обнаружена уникальная находка – три каменные статуи половецкого времени, так называемые «каменные бабы». Это позволяет сделать вывод, что спустя несколько столетий после окончания функционирования усадьбы, на этом месте могло располагаться одно из половецких святилищ.

«Артефакты, найденные экспедициями в ходе проведения раскопок, пополнят фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический», войдут в научный оборот и в последствии будут представлены в экспозициях и на выставках», – сообщили в музее.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.09.17

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