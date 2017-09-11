В Крыму зацвела сирень (ФОТО)

В Севастополе в сентябре цветет сирень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычнее явление обнаружила местная жительница. Куст сирени зацвел рядом с многоэтажным домом. «Никогда бы не подумала, что смогу наблюдать такую красоту осенью. Не замечала этот куст, его и кустом назвать сложно, но эти палочки цветут и цветут очень хорошо. Это очень плохо товарищи, настолько климатические отклонения сильные, что и природа путает весну с бабьем летом», – написала горожанка.

Севастополь, 11 сентября 2017

Специалисты Никитского ботанического сада ее опасения разделяют и отмечают: жаркое лето стало стрессом для кустарника.

«Такое бывает нечасто и зависит от климатических условий. Аномальная жара, сухое лето – это сильный стресс как для людей, так и для растений. Поэтому кустарник перестроился, как будто для него наступила весна», – рассказала РИА «Новый День» заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Зинаида Клименко.

Между тем, согласно народным приметам, если растение, которое цветет весной, повторно зацветает осенью, то в ближайшее время погода будет теплой и сухой.

Севастополь, Анастасия Зук

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