Глава Крыма прокомментировал приговор Ахтему Чийгозу

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал справедливым и обоснованным приговор заместителю председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Ахтему Чийгозу.

«Украинская власть и руководство запрещенного в России меджлиса пытались представить процесс как политический. Напомню, что на Украине Чийгоза, организовавшего беспорядки, в которых погибли двое крымчан и 79 получили травмы, наградили орденом «За заслуги». Действие вполне в духе киевской власти, убивающей свой народ», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава республики уверен, что обвинения в политических репрессиях и нарушениях прав крымскотатарского народа с украинской стороны не заставят себя ждать.

«Однако на самом деле Чийгоз ответил за вполне конкретные уголовные преступления. А для членов меджлиса, привыкших к абсолютной безнаказанности за 23 украинских года, это непривычная ситуация. Сегодняшний приговор еще раз показывает, что Россия является правовым государством, в котором все граждане равны перед законом. Преступники должны и будут сидеть в тюрьме», – подчеркнул Аксенов.

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении одного из руководителей запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента. Ахтема Чийгоза своей вины так и не признал, однако суд вынес ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Симферополь, Мария Моссур

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