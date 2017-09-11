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Крым

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МЧС Крыма предупреждает о высокой пожарной опасности

МЧС Крыма предупреждает о высокой пожарной опасности

МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности на 12-14 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня на полуострове сохранится жаркая погода, осадков не предвидится. В Симферополе днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов, в Севастополе и на ЮБК – до +30 градусов. При этом прогнозируется сильный ветер – скорость будет достигать 18 метров в секунду.

Крымские спасатели настоятельно просят жителей и туристов не разводить костры, не использовать мангалы, не курить и не бросать горящие спички или окурки. Запрещено использовать пиротехнику, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву.

В случае чрезвычайных ситуаций в ведомстве просят обращаться по единому телефону пожарных и спасателей «101».

Симферополь, Мария Моссур

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