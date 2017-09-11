Выборы превратили Севастополь в свалку

В Севастополе благодаря агитационной рекламе образовались новые свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители города жалуются на санитарное состояние Севастополя после выборов: часть агитационной предвыборной рекламы до сих пор красуется на столбах, часть – сорвана и разбросана по всему городу.

«В то время, как все мы обсуждали закон о выборах губернатора, я вносил предложение включить в проект обязанность каждого кандидата после окончания выборов в течение 7 дней, за свой счет, произвести демонтаж всей агитационной продукции, размещенной им или по его решению ранее. В противном случае предусмотреть штраф», – говорит один из местных жителей. Поскольку его предложение городские власти не восприняли в серьез, мужчина предлагает провести субботник тем кандидатам, чьи лица и сегодня красуются на городских столбах и заборах. Другие отмечают: «Никакой субботник они устраивать не будут, их же уже выбрали. Дело сделано». Пессимисты и вовсе утверждают, что агитационный мусор – это знак нового этапа в жизни Севастополя: «Победила тёмная сторона, город погрузился на пять лет в черную бездну».

Усугубляют ситуацию и коммерческие баннеры, которую, сняв, бросают на обочинах: «Вот так выглядит гора снятой рекламы возле пешеходных переходов, за лето только на Северной стороне, было снято сотни баннеров. По городу их было тысячи!!! Особенно этим летом. А где наша полиция? Неужели ни разу не видели, как ее вешают? Ведь потом Автодор тратит время, бензин и деньги на ее демонтаж», – пишет севастополец Геннадий Сидоров.

ФОТО Геннадия Сидорова

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.09.17

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