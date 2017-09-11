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Крым

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Крымская железная дорога перешла на зимний график работы

Крымская железная дорога перешла на зимний график работы

Крымская железная дорога переходит на зимний график работы: отменяется ряд поездов, вводившихся на период туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не смотря на то, что в Крыму начался бархатный сезон, с 11 сентября отменены дополнительные составы, курсировавшие в направлении станции Евпатория-курорт из Симферополя и Джанкоя. Упразднен и пригородный поезд, следовавший из Симферополя до Бахчисарая и обратно (отправлявшийся в 20:25 и 21:30 соответственно).

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 11.09.17

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