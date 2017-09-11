Спустя 100 лет: в Ялте возрождают традицию осенних карнавалов

В Ялте возрождают традицию ежегодных осенних карнавалов, которые не проводились с начала XX века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый карнавал проведут уже в этом году. Он будет посвящен 105-летию одного из символов курортной Ялты – гостиному дому саратовского купца Тихомирова. Мероприятие пройдет 16 сентября. Карнавальный день начнется на теннисных кортах в Приморском парке мероприятием «Возрождение императорских традиций». Для детей и взрослых будут организованы показательные мастер-классы и конкурсы. В этот же день по ялтинской набережной от Приморского парка до Клуба моряков пройдет карнавальное шествие. Соблюдение дресс-кода обязательно: участники должны быть в костюмах начала прошлого века.

Кроме того, 16 сентября гости и жители города-курорта смогут принять участие в дегустации вин, мастер-классе «Рисование вином» и посмотреть выставку ретрофотографий с видами Крыма.

Первые карнавалы были организованы в Ялте в начале XX века. Их организаторами выступили городские власти. Опыт был позаимствован у популярных европейских курортов.

«В 1908 году в Ялте, в первой среди городов страны, прошел карнавал. Программа празднеств была разработана основательно, с учетом специфики Ялты и интересов курортной публики и горожан. Впоследствии временем проведения карнавалов была выбрана осень – период наиболее дорогого и бойкого бархатного сезона», – сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

В 2018 году в городе планируют проведение масштабных фестивалей «Ялта Карнавал», призванных продлить высокий курортный сезон в республике. Во второй половине сентября в Крыму в рамках «Ялта Карнавал» будут проходить костюмированные шествия, демонстрации карнавальных платформ, выступления музыкантов и оркестров, театральные постановки и балы. А еще «Битвы цветов», авто- и велопробеги, гребные и парусные гонки, фестивали фейерверков, винные праздники и дегустации, маскарады.

Симферополь, Мария Моссур

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