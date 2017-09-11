В ДНР заявили о прибытии иностранных наемников

Украина готовит очередные провокации: под Донецк переброшены британские наемники и танкисты ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным разведки Донецкой народной Республики, в Красногоровку, которая находится под контролем Киева, прибыли две танковые роты Вооруженных сил Украины и взвод наемников из Великобритании. Кроме того, к линии соприкосновения в Донбассе переброшен третий полк спецназначения ВСУ, заявляют в ДНР.

Отметим, накануне ночью украинские военные обстреляли 15 населенных пунктов ДНР и 12 населенных пунктов ЛНР. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 11.09.17

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