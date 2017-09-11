Севастополю дали денег на дороги

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на строительство дорог в Севастополе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца года из резервного фонда президента РФ будет выделено 800 млн рублей. Контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств должен обеспечить Минтранс РФ.

Кроме того, ведомство обязано представить в администрацию президента отчет о расходовании выделенных средств.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.09.17

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