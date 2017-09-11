В Крыму открылся самый большой МФЦ

В Симферополе открылся самый большой на полуострове многофункциональный центр «Мои документы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в центре организовано 40 окон. Предполагается, что ежедневно центр будет обслуживать несколько сотен человек.

Новый центр, на обустройство которого из бюджета было потрачено более 20 млн рублей, полностью закрыл потребность Симферополя в точках оказания госуслуг. В новый центр можно записаться через Интернет, для льготников организована отдельная очередь. Далее планируется открыть крупные МФЦ в Евпатории и Керчи. «Продолжается работать и над созданием так называемых «территориальных удаленных окон», чтобы жители отдаленных сел могли сдать документы на месте, в своем сельсовете, и не тратили время на приезд в районные центры и города», – рассказал вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, отметив, что к концу текущего года плановый показатель доступности госуслуг – 90% – в Крыму будет достигнут.

Напомним, в центрах «Мои документы» предоставляются 54 услуги. Самые популярные – регистрация прав на недвижимость, получение и обмен паспортов, регистрация по месту жительства, получение архивных справок.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.09.17

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