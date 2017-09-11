16% многоквартирных домов Крыма до сих пор не готовы к отопительному сезону

Отопительные системы Крыма готовы к зиме на 82%. Опрессовки и ремонты теплокоммуникаций не завершены в 2 тысячах 145 многоквартирных домах, что составляет более 16% от соответствующего жилого фонда республики.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве ЖКХ Крыма, перед муниципалитетами была поставлена задача подписать все паспорта готовности до 15 сентября. Однако на сегодняшний день готово всего 3 тысячи 189 паспортов, или 21% от общего числа.

В министерстве напомнили, что за подготовку жилого фонда к зиме персонально отвечают главы муниципалитетов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.09.17

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