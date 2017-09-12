Евросоюз не признал выборы в Крыму

В Евросоюзе назвали выборы на территории Крыма нелегитимными и заявили, что не признают избранных депутатов Госсовета РК и губернатора Севастополя. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ЕС.

«Любой, избранный на Крымском полуострове и претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителей тех территорий, которые являются украинскими», – говорится в заявлении.

Впрочем, подобная реакция, как прозвучавшие ранее протесты Киева, были ожидаемы. Еще на прошлой неделе пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич заявляла:

«Европейский Союз остаётся преданным своей политике непризнания, в которую входят ограничительные меры. Европейский Союз не признает проведения Российской Федерацией на Крымском полуострове выборов, а также избранных местных или национальных представителей».

Как уже сообщал «Новый День», 10 сентября в Севастополе впервые выбирали губернатора. В Крыму состоялись довыборы в республиканский парламент.

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 11.09.17

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