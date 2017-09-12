Юлию Тимошенко внесли в базу «врагов Украины»

Украинский сайт «Миротворец» включил в список врагов Украины Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу партии «Батькивщина» обвинили в сознательном нарушении государственной границы, а так же в подготовке и организации незаконного перемещения через границу лица без гражданства и нападении на режимный объект.

Напомним, 10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, вместе со сторонниками, среди которых была и Тимошенко, прорвал оцепление в районе пограничного пункта пропуска «Шегини» и спокойно отправился во Львов.

По этому факту в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело. По данным «Миротворца», фигурантом уголовного дела стала и Тимошенко.

Напомним, база «Миротворца» содержит персональные данные людей, причисленных к врагам Украины. После публикации на сайте адресов Олеся Бузины и Олега Калашникова, они были убиты. Среди партнёров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.

В «черные списки» внесено много артистов и журналистов, поддержавших присоединение Крыма к России, а также ДНР и ЛНР. В последнее время в базу начали вносить целыми группами: например, строителей Крымского моста или участников школы молодых ученых «Системная биология и биоинформатика», собиравшихся в Ялте.

Вместе с Тимошенко в «черные списки» попали еще несколько участников «прорыва Саакашвили».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.09.17

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