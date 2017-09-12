Дешевле даже в Греции: Крым теряет позиции в рейтинге направлений для пляжного отдыха

Крым теряет свои позиции в рейтинге самых дешевых направлений для пляжного отдыха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуостров лидировал по цене отдыха во второй половине сентября. Но при сравнении туров на октябрь ситуация резко изменилась. Крым не просто уступил лидерство одному из главных конкурентов, но и вообще «вылетел» из тройки самых демократичных направлений.

В рейтинге, составленном «Вестником АТОР» первое место занимает Сочи: цены на туры продолжают снижаться. Самый дешевый тур на двоих на 7 ночей в 3-зведочном отеле с вылетом из Москвы 30 сентября стоит 20 тысяч 603 рубля, что на 8% меньше, чем во второй половине сентября.

На втором месте Анапа: тур с проживанием в пансионате (без питания) обойдется на двоих в 23 тысячи 137 рублей.

На третье место вырвалась Греция, в сентябрьском рейтинге занимавшая 7-ую строчку: минимальные цены на пляжные туры в начале октября рухнули почти вдвое. В это время неделю в Греции можно провести за 23 тысячи 319 рублей на двоих. Правда, за питание придется платить отдельно.

Крым, весь сезон считавшийся самым дешевым из наиболее популярных пляжных направлений, занимает лишь четвертую строчку. Здесь цены не только перестали снижаться, отмечают аналитики, они существенно поднялись. Так, минимальная цена на тур для двоих в первую неделю октября составила 26 тысяч 64 рубля. И это в Коктебеле, где в октябре для пляжного отдыха, мягко говоря, уже совсем не сезон. Кстати, стоимость тура не включает питание.

Минимальные цены на Италию, занявшую в октябрьском рейтинге 5 место, упали за две недели на треть, а по сравнению с началом сентября – более чем в два раза. Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Италию с вылетом 30 сентября стоит 36 тысяч 985 рублей на двоих за 7 ночей в отеле категории «3 звезды». Завтрак включен.

Турция, как и Крым, в начале октября поднимает цены, а потому скатывается с 4-ой строчки рейтинга на 6-ую. Самый экономичный вариант отдыха обойдется в 39 тысяч 576 рублей. Правда, за эти деньги туристы получают 4-зведочный отель и питание по системе «Все включено».

Далее в порядке нарастания цены в рейтинге расположились Кипр, Болгария, Испания, Тунис и Таиланд.

Сентябрь 12, Лиана Макоба

Сентябрь 12. Другие новости 12.09.17

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