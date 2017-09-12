Памятник Лесе Украинке в Ялте превратили в отхожее место (ФОТО)

В Ялте территория возле памятника поэтессе Лесе Украинке превратился в общественный туалет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях жители просят городскую администрацию обратить внимание на состояние территории возле памятника украинской поэтессе: цветы здесь давно никто не высаживает, а кустарники засохли.

Фото группы VK «Подслушано Ялта»

«Сейчас здесь собачий туалет. Раньше каждое утро приезжала поливалка, зеленстрой менял цветы по сезону, а теперь цветов и воды хватает только для территории возле администрации?» – негодуют ялтинцы, отмечая, что своими силами пытаются облагородить территорию.

В пресс-службе администрации Ялты не смогли назвать ответственных за данную территорию. Дозвониться по телефонам, указанным на сайте Ялтинского историко-литературного музея, возле которого и установлен памятный знак Украинке, невозможно: никто не отвечает.

Между тем, возмущенные ялтинцы охотно комментируют ситуацию: одни заявляют, что виной всему вступление в Россию – про памятник забыли, так как он является «наследством» Украины. Другие отмечают, что виноваты местные власти и работники музея. Третьи нашли выход: «Пусть жители близлежащих домов поливают. Там отдыхающих пруд пруди, и цены за сутки – космос. На 10 литров воды не обеднеют». А есть и такие, кто сожалеет по подводу отставки бывшего главы администрации Андрея Ростенко: «Не спешит новое правительство наводить порядок».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 12.09.17

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