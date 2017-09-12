Эхо войны: в Красноперекопском районе обезвредили авиабомбу весом в центнер

В Красноперекопском районе найдена и обезврежена очередная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму, опасный снаряд весом в 100 килограмм лежала на открытом месте на берегу реки Чатырлык неподалеку от села Привольное. Её идентифицировали как советскую фугасную авиабомбу. Отметим, что такой тип оружия был разработан в Советском Союзе в начале 1930-х годов. В ходе войны было развернуто массовое производство фугасных бомб упрощенной конструкции различных калибров, созданных в 1942-1943 годах в Государственном союзном конструкторском бюро №47.

Как уже сообщал «Новый День», на территории Крыма в земле и море до сих пор лежит огромное количество неразорвавшихся бомб, мин и снарядов ВОВ. Точное их количество не знает никто. Но больше всего таких находок обнаруживают в местах ожесточенных боев – в Севастополе, в Керчи, в Ленинском районе Крыма и Феодосии. Снаряды времён войны могут «всплыть» на садовом участке, при проведении уличных, строительно-дорожных работ практически в любом районе полуострова, предупреждает МЧС.

В 2016 году было уничтожено 4,5 тысячи взрывоопасных предметов, с начала 2017 – более тысячи.

В минувшую пятницу в Феодосии саперы МЧС ликвидировали немецкую донную мину весом в тонну. Ее обнаружили в море в 400 метрах от берега на 13-ти метровой глубине. Мину не стали транспортировать в отдаленное место во избежание случайного подрыва и уничтожили прямо в воде.

Красноперекопск, Оксана Мурзина

Красноперекопск. Другие новости 12.09.17

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