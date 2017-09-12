В Крыму заявили, что ЕС использует крымских татар для разжигания антироссийской истерики

Европейский союз призывает освободить заместителя главы запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Ахтема Чийгоза.

Как уже сообщал «Новый День», Верховный суд Крыма признал Чийгоза виновным в организации массовых беспорядков возле здания республиканского парламента (нынешний Госсовет РК) в феврале 2014 года (часть 1 статьи 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Массовые беспорядки»).

В результате силовой акции два человека погибли, 79 получили травмы. Сам замглавы меджлиса свою вину не признал, однако суд счел ее доказанной и приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. В Брюсселе данный вердикт сочли незаконным:

«ЕС пристально следил за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении, к чему мы призываем и сегодня, – говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В ведомстве добавили, что требуют снятия обвинения с другого заместителя председателя меджлиса – Ильми Умерова и немедленного освобождения всех «незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации».

Между тем, глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что Евросоюзу на самом деле безразлична судьба крымских татар, а дело Ахтема Чийгоза используется как политический инструмент для давления на Россию и разжигания антироссийской истерики на международной арене.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе лукавят, говоря о нарушении прав человека на полуострове: «Крымские татары именно в российском Крыму были реабилитированы, а также получили все возможности для развития. Строятся школы, детские сады, соборная мечеть, обустраиваются микрорайоны компактного проживания. Крымскотатарский язык признан в республике одним из государственных. Всего этого не было при Украине, и в Евросоюзе это хорошо знают», – цитирует Смирнова РИА «Новости».

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 12.09.17

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