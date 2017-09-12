Защитить от ветра и утрамбовать: метла нового начальника ДГХ Симферополя будет мести по-новому

В Симферополе разработают новую программу, которая поможет очистить город от мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Санакоев отметил, что городу не хватает примерно 1 тысячи мусорных контейнеров. Сейчас их чуть больше 2,5 тысяч. Контейнерные площадки необходимо закрыть, чтобы ветер не разносил мусор по улицам города. Плюс ко всему, необходимо скоординировать работу мусоровывозящих организаций.

По мнению начальника, необходимо проработать вопрос по переработке, сортировке и уплотнению мусора. Это позволит сократить вывоз отходов на полигоны в 7-9 раз и увеличит доходы города. Сэкономленные деньги планируется потратить на контейнерные площадки.

Санакоев отметил, что сегодня многие скверы и парки Симферополя убираются по остаточному принципу. Это связано с тем, что на их уборку не заключены договоры.

«Мы можем заключить контракты, а параллельно объявить и торги на эти территории. До конца года нужно охватить необходимые скверы и парки, где любят гулять наши жители», – дополнил Санакоев.

Все эти предложения по благоустройству города будут внесены в будущую программу.

Напомним, Вячеслав Санакоев назначен на должность начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя в начале сентября. Он стал восьмым руководителем департамента за последние 3 года.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 12.09.17

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