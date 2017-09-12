Понаехали тут: Украина стремительно теряет популярность у иностранных специалистов

Украина попала в «десятку» худших стран для проживания иностранных специалистов по версии аналитиков международного агентства InterNations.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ежегодном рейтинге Expat Insider 2017 страна заняла 59 строчку из 65, скатившись за год сразу на 25 пунктов.

Более стремительное падение продемонстрировала лишь Австралия, скатившись за год с первого места на 28-е.

Одной из главных причин сегодняшнего положения Украины эксперты считают снижение финансовых доходов. В 2017 году своим материальным положением довольны 63% опрошенных экспатов, что на 13% меньше, чем в 2016 году. Кроме того, иностранцы жалуются, что отношение к ним местных жителей стало более чем прохладным и им сложно найти друзей. В 2016 году легко находили друзей 68% респондентов, в этом – всего 49%.

Отметим, что Россия также опустилась в рейтинге – 47-го на 50-е место. Причина схожая – негативное отношение местного населения. Кроме того, иностранцев по-прежнему пугает русская зима и состояние экономики. Плюс ко всему, им хотелось бы, чтобы россияне поголовно заговорили по-английски.

Первое место в рейтинге в этом году занял Бахрейн, на втором месте – Коста-Рика, на третьем – Мексика. В Бахрейне зарубежным специалистам нравится дружелюбие коренного населения и хорошее знание ими английского языка. В Коста-Рике невысокие цены и приятный климат, а Мексику ценят, прежде всего, за лёгкость в адаптации к местным условиям и дешевизну. В топ-10 также вошли Тайвань и Португалия, Новая Зеландия, Мальта, Колумбия, Сингапур и Испания.

Канада заняла 16-ю позицию рейтинга, Германия – 23-я, лидер многих рейтингов Швейцария всего лишь 27-я.

Президентские выборы в США и Brexit в Великобритании «опустили» эти страны на 43-е место (спад на17 позиций) и 54-е место (-21 позиция) соответственно.

Аутсайдерами оказались Нигерия (63-е место), Кувейт (64-е место) и Греция (65-е место).

В процессе опроса были собраны мнения более 12 тысяч 500 респондентов из 188 стран. Рейтинг составлен на основе анализа более 40 критериев, влияющих на жизнь экспата в чужой стране.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 12.09.17

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