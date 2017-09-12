В Севастополе врач получил срок за смерть пациента

Нахимовский районный суд вынес приговор 62-летнему терапевту городской поликлиники ГБУЗ «Городская больница № 1».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, мужчина был признан виновным в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента (часть 2 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Установлено, что в ноябре прошлого года участковый врач-терапевт был вызван к пациенту, который жаловался на загрудинные боли. Проведя ЭКГ и осмотр больного, медик неверно расшифровал электрокардиограмму и поставил неправильный диагноз. В результате мужчина скончался от ишемической болезни сердца, которая, согласно заключению экспертов, при своевременной постановке правильного диагноза и адекватных назначениях, могла быть вылечена.

Суд приговорил участкового терапевта к полутора годам ограничения свободы и лишению права заниматься врачебной деятельностью, а также деятельностью, связанной с оказанием любого вида медицинских услуг, сроком на два года.

Как уже сообщал РИА «Новый День», врачебные ошибки в Севастополе превратились в систему. В середине августа в городской больнице №5 умер 15-летний подросток: ребенка лечили от вегето-сосудистой дистонии, но умер он от лейкоза. В начале августа в Центре охраны здоровья матери и ребёнка Севастополе погибли мать и ее новорожденный малыш. В апреле врачи залечили до смерти четырёхлетнего мальчика: ребенок умер через 8 дней нахождения в различных медицинских учреждениях города. В декабре прошлого года в роддоме врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденную. В результате девочка может остаться инвалидом.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 12.09.17

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