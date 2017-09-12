Дом крымскотатарского общественника закидали коктейлями Молотова

В Симферополе неизвестные пытались устроить пожар в доме главы крымскотатарской общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне ночью. Неизвестные через забор бросили три бутылки с горючей смесью. Одна из них попал в окно детской комнаты, где спала 6-летняя внучка Абдураимова. В результате поджога никто не пострадал, так как жильцы дома проснулись от звона бьющегося стекла и вовремя потушили огонь. Потерпевшие обратились в полицию. В МВД Крыма сообщили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Предположительно, террористический акт совершен в связи с политической и правозащитной деятельностью Васви Абдураимова по реабилитации репрессированного крымскотатарского народа и его интеграции в политическое, экономическое и социальное пространство Российской Федерации», – сообщается на официальном сайте общественной организации «Милли Фирка».

Напомним, ранее Абдураимов выступил против возвращения меджлиса, запрещенного в РФ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.09.17

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