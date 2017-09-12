В Крыму водитель автобуса потребовал у пассажиров деньги за остановку не на автостанции

Водитель междугороднего автобуса «Саки – Керчь» потребовал у пассажиров деньги, чтобы те могли выйти на нужной остановке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из попавших в данную ситуацию поделилась историей в социальных сетях. Ей надо было добраться из Симферополя до Коктебеля, но билетов на прямой рейс не оказалось. Кассир посоветовал девушке поехать на ближайшем проходящем автобусе «Саки – Керчь» и выйти на трассе, на остановке в селе Насыпное. Девушка согласилась.

«На подъезде к селу Насыпное я подошла и предупредила водителя, что там нужно будет сделать остановку, на что получила хамский ответ: автобус на остановках не останавливается, и каждая остановка не на автостанции стоит 50 руб с человека. На все уговоры и аргументы водитель отвечал, что всего лишь хочет заработать себе на кофе, и вообще его нужно умолять убедительнее», – рассказала девушка.

Она уточнила: на этой остановке вместе с ней выходили и другие пассажиры, которым «ругаться и тратить время очень не хотелось», поэтому все заплатили водителю деньги. В итоге тот заработал 450 рублей за остановку автобуса в положенном месте.

В министерство транспорта Республики Крым и ГУП РК «Крымавтотранс» заявили, что жалоб от пассажиров не поступало. При этом в Минтрансе подчеркнули: водитель обязан останавливаться на специально оборудованных остановка общественного транспорта, а не только на автостанциях, если эта остановка «прописана в графике движения».

В группе Черный список Крым | Симферополь | Севастополь (VK), опубликовавшей эту историю, выложены фотографии, по которым легко можно определить и автобус, и водителя-мздоимца.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 12.09.17

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