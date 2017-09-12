Украинцы требуют ввести обучение на «азировском» языке

На фоне скандала с образовательной реформой на Украине ее граждане попросили своего президента сделать «азировский» языком национальных меньшинств.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», соответствующая петиция появилась на сайте официального представительства главы государства.

Отметим, что термин «азировский язык» появился благодаря экс-премьеру Украины Николаю Азарову, запомнившемуся украинцам необычной лексикой и ошибками в произношении украинских слов. Его речь украинцы характеризовали как смесь русского и украинского языков «с оттенком древне-иезуитского».

«В связи с принятием «абразовательной реформи», которая позволяет вести обучение в младших классах на языках национальных меньшинств, предлагаю внести «азировский» в список языков нацменьшинств и разрешить учителям преподавать на нем учебные предметы», – написал автор инициативы (орфография сохранена).

При этом гражданин незалежной серьезно подошел к вопросу и предложил последовательную программу по переходу на «азировский». На первом этапе должна быть создана языковая комиссия, которая обязана «правести абсуждение» и создать грамматику, правописание и словарь «азировского». Далее необходимо разработать учебники и пособия для изучения языка. Третий шаг предусматривает размещение полученных в результате работы комиссии научных трудов на сайте «Министерства абразования». Затем нужно провести гражданские слушания и постепенно внедрять язык в вузы, а работодателей обязать брать на работу сотрудников со знанием «азировского». На последнем этапе автор обращения предлагает выделить деньги из госказны на реализацию данного предложения.

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября на Украине вступил в силу новый закон «Об образовании», предусматривающий обучение в школах исключительно на украинском языке. Законодательная инициатива вызвала волну возмущения среди граждан страны. В частности, директора нескольких общеобразовательных учреждений Херсонской области, несмотря на угрозу увольнения, категорически отказались полностью переходить на мову.

Свой протест выразили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, президент Молдавии: образовательная реформа ущемляет права нацменьшинств, представляющих эти народы.

«Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима. Рассматриваем этот шаг как попытку осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны», – прокомментировали законодательную инициативу в российском МИДе.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 12.09.17

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