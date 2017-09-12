В Евпаторийском аквапарке погибла посетительница

В одном из аквапарков Евпатории умерла женщина: у медиков не нашлось препаратов для оказания первой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем. По словам очевидцев, женщина спустилась с одной из горок, а потом схватилась за сердце и упала. Один из очевидцев и спасатель принялись оказывать ей первую помощь: около 20 минут они делали искусственное дыхание, но так и не смогли привести женщину в сознание. Между тем, медсестра, находившаяся рядом, ничем не помогла: в аптечке не оказалось необходимых лекарств. В итоге женщина умерла.

На место инцидента сначала прибыла полиция, а только после бригада скорой помощи. Тело посетительницы, накрытое тканью, пролежало в аквапарке около пяти часов. Позднее прибыли ее родственники и забрали труп, сообщает «Наша газета».

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 12.09.17

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