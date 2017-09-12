Вторник, 12 сентября 2017, 19:31 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В ООН рекомендовали Украине удалить базу данных «Миротворца»

В ООН рекомендовали Украине удалить базу данных «Миротворца»

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендует Киеву провести расследование деятельности сайта «Миротворец». Этот ресурс после гибели украинских оппозиционеров, чьи данные были размещены в базе сайта, получил название «сайт-убийца». Создатели сайта не только не стесняются такого прозвища, а даже кичатся им.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в докладе ООН о ситуации на Украине сообщается, что Национальная полиция «незалежной» завела уголовное дело против «Миротворца». «Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», – сообщается в документе.

Как сообщал «Новый День», в базу данных сайта «Миротворец» внесены сотни известных личностей – актёров, журналистов, политических деятелей из Украины, России и других стран. Накануне «Миротворец» включил в список врагов Украины Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили.

Напомним, база «Миротворца» содержит персональные данные людей, причисленных к врагам Украины. После публикации на сайте адресов Олеся Бузины и Олега Калашникова, они были убиты. Среди партнёров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.09.17

В Евпаторийском аквапарке погибла посетительница. / Украинцы требуют ввести обучение на «азировском» языке. / Матросский ресурс о двух концах: губернатор Севастополя рискует навлечь на себя гнев Кремля.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Евпаторийском аквапарке погибла посетительница

Украинцы требуют ввести обучение на «азировском» языке

Матросский ресурс о двух концах: губернатор Севастополя рискует навлечь на себя гнев Кремля

В Крыму водитель автобуса потребовал у пассажиров деньги за остановку не на автостанции

Дом крымскотатарского общественника закидали коктейлями Молотова

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости