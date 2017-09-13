Украина решила поиграть мускулами: военная техника двинулась к границам Крыма (ВИДЕО)

Украина стягивает военную технику к границам Крыма. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые передвижения в этом направлении были замечены 3 дня назад. «10 сентября колонна военной техники и хаммеров, вооруженных пулеметами, ушла в сторону Херсона, чем были загружены грузовики, люди не знают, – рассказал Журавко. – 11 сентября третья колона, которая была замечена в районе Херсона, направлялась в сторону Николаева. Большая колонна с пушками пошла со стороны Херсона в сторону Крыма.

Я решил перепроверить информацию, что же на самом деле происходит с движением по области военной техники. И вот что мне стало известно: идет перегруппирование военной техники. Часть техники пошла в сторону Николаева на ЖД погрузку с дальнейшей отправкой в сторону Донбасса. Несмотря на Минские соглашения, ВСУ продолжает подтягивать к Донбассу тяжелое вооружение, чем нарушает все договоренности».

Колонна пушек передвигается из Херсона в сторону Крыма. Видео снято местными жителями 11 сентября

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 13.09.17

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