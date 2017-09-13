Симферополю не хватает денег на расширение дороги перед центральным рынком

Обещанное расширение дороги перед Центральным рынком в Симферополе в этом году проводиться не будет. Не хватает денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект уже вышел из экспертизы, его стоимость составляет 29 млн рублей с учетом переноса контактных и подземных сетей.

«В этом году средств на это не предусмотрено, и работы выполняться не будут. Что касается расширения полностью (от Центрального рынка до Объездной), там нужно порядка 150 млн руб. Проект разработан, средств нет вообще», – рассказал заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов.

Напомним, что бывший глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев ранее заявлял, что правительство Крыма выделило 25 млн руб на расширение дороги перед Центральным рынком. Эти работы в администрации крымской столицы обещали завершить до конца осени.

Также Скороходов рассказал, что примерно через неделю заработает остановка перед Центральным рынком. Выход временный – из-за отсутствия денег на ремонт дороги.

Запрет на посадку и высадку пассажиров общественного транспорта на остановке перед Центральным рынком был введен 13 июня.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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