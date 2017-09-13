Битва проиграна: уникальную крымскую бухту застроят и превратят в поле для гольфа

Коктебельскую Тихую бухту все-таки застроят – гостиницами для богатых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «битва» за бухту, которую много лет пытаются отстоять крымчане, похоже, проиграна: в Тихой построят гостиницы, гольф-поля и прочую инфраструктуру. Инвесторы уже побывали накануне в Коктебеле и осмотрели будущие «владения».

Об этом рассказал крымский общественник Александр Талипов в своем телеграмм-канале.

«Встретились с Дмитрием Киселёвым, на встрече также присутствовал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Общественности было заявлено, что вопрос застройки «Тихой бухты» решен, и никто на это повлиять не сможет. В частности, планируется размещение гольф-полей на площади около 60 гектаров, строительство гостиниц, прокладка канализации, электричества, воды, асфальтированной дороги и обустройство набережной», – уточнил общественник.

Напомним, в мае текущего года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началась стройка: здесь планировали возвести спортивно-оздоровительный комплекс с тремя 9-этажными жилыми домами. Но жители Коктебеля стали на защиту природных территорий. К борьбе с застройкой Тихой бухты подключился и телеведущий Дмитрий Киселев, у которого в Коктебеле имеется собственное жилье. Благодаря большому резонансу стройка была запрещена. И теперь получается, что известные коктебельцы-москвичи боролись со строительством в заповеднике не ради бухты, а ради своих гольф-полей.

Как сообщал «Новый День», в августе Киселев предложил заменить дикий отдых в Тихой и Лисьей бухте культурными, но дорогими развлечениями. По мнению авторов идеи, после строительства гольф-клуба на смену венерическим заболеваниям и наркотикам придёт здоровый образ жизни. При этом игра в гольф на оборудованном природном поле – далеко не дешёвое удовольствие. Так, в московских гольф-клубах за час игры с одного человека берут 4 – 6 тыс рублей в будний день и до 8 тыс рублей в выходной. Если всё же в Тихой бухте и появится гольф-клуб, то цены здесь будут не ниже чем в Москве и, с учетом специфики Крыма, скорее всего, даже выше.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 13.09.17

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