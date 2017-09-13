В Алуште пойдет под суд банда автоугонщинков

В Алуште пять человек, угонявших дорогие автомобили, предстанут перед судом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, ведомство завершило расследование и направило материалы в судебную инстанцию.

По версии обвинения, в течение 2016 года в Ялте и Алуште преступники угнали несколько автомобилей марок «Лексус», «Тойота» и «Рэндж Ровер» на общую сумму более 10 миллионов рублей. Преступления совершались с помощью спецсредств для прослушивания и технического контроля над машинами. Краденые авто сбывали. У владельцев некоторых машин вымогали деньги, обещая вернуть автомобиль.

Члены банды обвиняются в совершении преступления по пунктам. «а», «б» части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), пункту «а» ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в крупном размере), статьи 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Отметим, законным владельцам возвращено имущество на сумму более 6 миллионов рублей.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 13.09.17

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