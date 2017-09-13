Прошла любовь: крымчанин обокрал жену

Житель Судака украл у гражданской жены золотые украшения на сумму около 200 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, обитая под одной крышей с женщиной, мужчина имел беспрепятственный доступ к ее вещам, чем и не преминул воспользоваться. Во время отсутствия хозяйки судакчанин похитил ее косметички, в которых хранились драгоценности, и скрылся. Украшения вороватый «супруг» продал, а деньги потратил на собственные нужды.

При задержании свою вину судакчанин признал полностью и написал явку с повинной. В отношении вора возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до пяти лет.

Еще одну кражу золотых украшений раскрыли в Севастополе. Правда, здесь на поиски вора ушло почти 4 месяца. Им оказался 17-летний местный житель. По данным Следкома по Севастополю, 27 апреля текущего года юнец проник в один из домов садового товарищества «Эдельвейс» и похитил ювелирные украшения и металлический сейф с документами. Сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей. В настоящее время в отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему может грозить до 6 лет заключения.

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Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 13.09.17

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