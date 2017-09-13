В Крымских санаториях постояльцев кормили фальсификатом молочных продуктов

Россельхознадзор выявил фальсифицированные молочные продукты в санаториях и магазинах Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты надзорного ведомства провели мониторинг безопасности пищевой продукции в крымских здравницах и магазинах. В ходе мониторинга было отобрано 17 проб продукции. В результате исследований в сырах, твороге, сгущённом молоке, сливочном масле и сметане были обнаружены растительные жиры и окситетрациклин, сообщает пресс-служба Россельхознадзор Крыма.

С начала текущего года специалисты ведомства отобрали на исследование 147 проб молочной продукции. Случаи подмены натуральных ингредиентов жирами растительного происхождения были установлены в 41% случаев.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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