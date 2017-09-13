В Крыму санавиация снова начала летать

В Крыму возобновила работу санавиация. Как передает корреспондет РИА «Новый День», станция санитарной авиации была создана на полуострове в 1954 году при больнице имени Семашко. Сначала пациентов перевозил самолет У-2, потом Ан- 24. Правда, медиков и больных к самолету в первые годы подвозили на лошадях.

В 1961 году санавиация стала подразделением системы экстренной медицины. А в середине 80-х годов службу подключили к линии правительственной связи, что позволило связываться с любой больницей полуострова за считанные минуты. После 1991 года санавиация в Крыму летать перестала. После присоединения Крыма к России больных в экстренных случаях перевозили самолетами МЧС.

И вот сегодня, 13 сентября, из аэропорта «Заводское» в Симферополе вылетел первый рейс: вертолет Ми-8 доставил пациента в Краснодар.

Оборудование, установленное на борту, позволяет оказывать помощь новорожденным или при сложных родах, черепно-мозговых травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях. На борту работает бригада врачей и экипаж, прошедший инструктаж. Одновременно Ми-8 может перевозить 3 пациентов.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, средства на обслуживание вертолета будут заложены в бюджет РК 2018 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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