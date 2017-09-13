Среда, 13 сентября 2017, 15:39 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Организатору вырубки можжевельников в Ялте вынесут приговор

Организатору вырубки можжевельников в Ялте вынесут приговор

Региональное министерство экологии и природных ресурсов направило мировому судье материалы по факту незаконной вырубки можжевельника в Гаспре в районе Солнечной тропы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Минэкологии Крыма, сотрудникам ведомства в ходе административного расследования удалось установить виновника гибели краснокнижных деревьев, и теперь он предстанет перед судом.

«В отношении нарушителя составлено 2 протокола об административных правонарушениях», – отметили в Минэкологии.

Правда, максимум что грозит «вредителю» – административный штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 15 августа в районе ялтинской Солнечной тропы ночью вырубили 17 можжевельников. Краснокнижные растения помешали владельцам расположенного неподалеку участка установить каменный забор для ограждения своей территории.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 13.09.17

В Крыму санавиация снова начала летать. / В Крымских санаториях постояльцев кормили фальсификатом молочных продуктов. / Прошла любовь: крымчанин обокрал жену.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму предлагают форсировать внедрение передовых космических разработок

Итальянская газета признала Крым частью России

В Ялте канализация разрушает подпорную стену (ФОТО)

Тройной удар: Крым атакуют 3 вируса гриппа

Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости