Организатору вырубки можжевельников в Ялте вынесут приговор

Региональное министерство экологии и природных ресурсов направило мировому судье материалы по факту незаконной вырубки можжевельника в Гаспре в районе Солнечной тропы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Минэкологии Крыма, сотрудникам ведомства в ходе административного расследования удалось установить виновника гибели краснокнижных деревьев, и теперь он предстанет перед судом.

«В отношении нарушителя составлено 2 протокола об административных правонарушениях», – отметили в Минэкологии.

Правда, максимум что грозит «вредителю» – административный штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 15 августа в районе ялтинской Солнечной тропы ночью вырубили 17 можжевельников. Краснокнижные растения помешали владельцам расположенного неподалеку участка установить каменный забор для ограждения своей территории.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 13.09.17

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