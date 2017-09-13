Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить

На конференции в Варшаве главе Союза журналистов Крыма Андрею Трофимову не дали права голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время дискуссии о свободе СМИ украинская делегация выступила против предоставления Трофимову слова. Делегаты подняли табличку с названием своей страны и потребовали от председателя ОБСЕ лишить крымчанина права выступления, объяснив свое требованием тем, что такой структуры как союз журналистов Крыма не существует. В защиту Трофимова высказались российские коллеги, однако это не изменило ситуации, и крымчанин не смог продолжить свой доклад.

Постперед России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал инцидент беспрецедентным и отметил, что российская сторона выразит протест по данному факту. «Ничего подобного я не слышал в жизни. Процедурно украинская делегация не имела право прерывать участника Союза журналистов. По ведению самого совещания тоже огромные претензии. Стороны должны не злоупотреблять критикой в адрес других, а искать пути решения, которые накопились в человеческом измерении. В целом, само совещание требует кардинальной перестройки», – цитирует телеканал «Звезда» Лукашевича.

Напомним, накануне в Литве на Всемирном конгрессе судей из-за Крыма отказались пропускать российскую делегацию. Президент России Владимир Путин назвал такое решение «идиотским».

Варшава, Анастасия Зук

Варшава. Другие новости 13.09.17

Организатору вырубки можжевельников в Ялте вынесут приговор. / В Крыму санавиация снова начала летать. / В Крымских санаториях постояльцев кормили фальсификатом молочных продуктов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»