Тройной удар: Крым атакуют 3 вируса гриппа

Предстоящей осенью и зимой крымчан будут подстерегать сразу три штамма вируса гриппа – Н1N1 «Мичиган», Н3N2 «Гонконг» и В «Брисбен».

Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«По предварительным прогнозам, которые мы сегодня имеем из федерального центра, эпидемический период будет иметь смешанный характер, то есть будут циркулировать вирусы разных типов», – сообщила эпидемиолог, отметив, что указанные типа включены в состав поступившей в Крым вакцины.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», ежегодная кампания по вакцинации стартовала на полуострове 1 сентября. Планируется привить около 1 миллиона человек (40% от общего числа жителей – прим. «НД»).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), создание прослойки в 25% привитого населения снижает риск возникновения эпидемии до минимума.

На сегодняшний день, по словам Пеньковской, прививку от гриппа сделали 93 тысячи крымчан. Уровень заболеваемости на данный момент на 43% ниже эпидпорога.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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